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لبنان
نقل سيّدة مصابة بطلق ناري في صدرها إلى المستشفى... ماذا كشفت مصادر أمنيّة؟
Lebanon 24
04-10-2022
|
10:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّه تمّ نقل السيدة ش.ح الى مستشفى دار الامل الجامعي، وهي مُصابة بطلق ناري أُطلق من مسدس حربي في الصدر، وحالتها مستقرة.
وكشفت مصادر أمنية أنّ السيدة أُصيبت بالطلق الناري عن طريق الخطأ.
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سيدة
طلق ناري
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