شيخ العقل استقبل وزير الثقافة... هذا ما بحثاه

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة - بيروت وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى يرافقه المستشاران القاضي نجيب بيراق والمحامي سليمان علوش، وجرى البحث بعدد من القضايا والمواضيع العامة المطروحة على الساحة.وبعد اللقاء قال المرتضى: "كانت فرصة سعيدة جدا بلقاء سماحة شيخ العقل الذي يجسّد الصورة البهية لتولي المرجعية الرسمية الدينية في لبنان بما يملك من مخزون يؤهله كي يعكس الصورة عما يمثل بتلك الحكمة التي تفرض حضورها وبما يمثل، وإننا نستبشر خيرا بتعاون جيد للتعاون كوزارة ثقافة لبث الوعي في لبنان واهمية التحابب والانفتاح والتعاون بين الجميع للنهوض بهذا البلد ونجاته، سماحته قمة في الدماثة والثقافة والتنور والإنفتاح، والمشبع بروح حوارية أهلته لأن يعكس أبهى صورة عمن يمثل. ‏سماحته ووزارة الثقافة متفقان على ان خلاص لبنان يكون بالوعي لما يحوكه العدو وايضا بالوحدة وتقدير الآخر والفرح فيه!".وردا على سؤال حول موضوع ترسيم الحدود المطروح، قال: "مهم جدا وعي اللبنانيين، ولقاء الامس ذات البعد الثابت والواضح بين الرؤساء الثلاثة بما يمثل كل رئيس يعكس وحدة الموقف المتزامن مع قوة القوة، فنظرية "قوة لبنان في ضعفه" أودت بلبنان الى المهالك عبر التاريخ، بل قوة لبنان في قوته ووحدة أبنائه ووعيهم بان مصلحة الوطن تنعكس على الجميع، بينما الانانية تؤدي الى هلاك الجميع. بالأمس نجح لبنان ان يُضحي اكثر قربا من تحقيق نصر لم يحققه العالم العربي عبر تاريخه من خلال فرض شروط على إسرائيل التي سلّمت جدلا بالحقوق، ولهذا الموقف بعده ليس السياسي فحسب وانما الثقافي والتوعوي، هكذا يجب ان يكون لبنان بأبنائه وكيف تنتج الوحدة وما تسببه الشرذمة، هذه أهمية القوة ووجوب احتضانها والمردود ان شاء الله خيرا".وتطرق المرتضى الى استحقاقي الرئاسة والحكومة، مشيرا الى "السعي لتشكيل الحكومة حثيث وأشار الى ذلك رئيس الحكومة وانه لن يألُو جهدا لإيصال هذا الاستحقاق الى خواتيمه السعيدة، وأيضا بالنسبة الى الاستحقاق الرئاسي بادر الرئيس نبيه بري بإجراءات إيصال الاستحقاق الى خواتيمه، علما انه اكثر تطلبا لناحية مقاربته بنفَس عدم الغاء أحدا للآخر او التمترّس خلف مواقف وكأنها اطلاق نار على الآخر بقدر إيجاد الرئيس الذي يصلح لقيادة لبنان واللبنانيين في هذه المرحلة الأكثر دقة على البلد، الامر بحاجة الى الوعي والترفّع، وألهم الله المسؤولين الوعي الكافي لإنجاز هذا الاستحقاق".كما واستقبل ابي المنى السفير القطري في لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي يرافقه المستشار مشعل الكواري، وجرى البحث بالأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.وكانت مناسبة رحّب فيها شيخ العقل بالسفير، داعيا الى "تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين"، وشاكرا "لقطر اميرا وحكومة ودولة لوقوفها الدائم الى جانب لبنان واحتضانها أبناء الجالية".كذلك استقبل مدير عام الامن العام اللواء عباس إبراهيم، وجرى البحث بعدد من القضايا المطروحة.وكانت مناسبة نوّه خلالها ابي المنى ب "بالدور الجامع الذي يقوم به اللواء ابراهيم الذي يصب في خدمة الوطن وابنائه، وكافة الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن العام"، وشارك في اللقاء قاضي المذهب الشيخ غاندي مكارم وعدد من أعضاء المجلس المذهبي والمستشارين".كما واستقبل ابي المنى امين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي الأستاذ ظافر ناصر ومفوض الاعلام في الحزب الأستاذ صالح حديفة، وتناول البحث عددا من المسائل العامة.