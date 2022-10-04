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لبنان

اقتراح قانون لعطالله لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية

Lebanon 24
04-10-2022 | 10:58
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قدم النائب جورج عطالله باسم "كتل لبنان القوي" اقتراح قانون يرمي إلى تعديل أحكام المادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة قبول المذكرات وقرارات التوقيف وإخلاء السبيل كافة، التي يصدرها المحقق العدلي لطرق المراجعة والطعن.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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