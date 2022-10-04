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لبنان

بعد إشاعة خبرٍ عن بيع المستشفى اللبناني الكندي.. بو صعب يوضح

Lebanon 24
04-10-2022 | 11:30
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غرد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عبر حسابه على "تويتر" قائلأً: "بعدما أشيع خبر بيع المستشفى اللبناني الكندي "لمستشفى المنار" وكثرت الاتهامات "بالسمسرة" وتوسعت مخيلة بعض "المحبين"، اليكم الوقائع: شركة الصباح للاعلام تصور مسلسلا مصريا للمخرج محمد اسامة في ساحل علما وفي المستشفى اللبناني الكندي. نتمنى لهم التوفيق ولاقتصادنا التعافي وللبعض الشفاء".
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