بعد إشاعة خبرٍ عن بيع المستشفى اللبناني الكندي.. بو صعب يوضح

غرد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب عبر حسابه على "تويتر" قائلأً: " بعدما أشيع خبر بيع المستشفى اللبناني الكندي "لمستشفى المنار" وكثرت الاتهامات "بالسمسرة" وتوسعت مخيلة بعض "المحبين"، اليكم الوقائع: شركة الصباح للاعلام تصور مسلسلا مصريا للمخرج محمد اسامة في ساحل علما وفي المستشفى اللبناني الكندي. نتمنى لهم التوفيق ولاقتصادنا التعافي وللبعض الشفاء".

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