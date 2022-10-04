بعد إشاعة خبرٍ عن بيع المستشفى اللبناني الكندي.. بو صعب يوضح

بعدما اشيع خبر بيع المستشفى اللبناني الكندي "لمستشفى المنار" و كثرت الاتهامات"بالسمسرة" وتوسعت مخيلة بعض "المحبين" اليكم الوقائع: شركة الصباح للاعلام تصور مسلسلا مصريا للمخرج محمد اسامة في ساحل علما وفي المستشفى اللبناني الكندي. نتمنى لهم التوفيق ولاقتصادنا التعافي وللبعض الشفاء pic.twitter.com/s47h9oAN1p
— Elias Bou Saab (@EliasBouSaab) October 4, 2022
بعدما اشيع خبر بيع المستشفى اللبناني الكندي "لمستشفى المنار" و كثرت الاتهامات"بالسمسرة" وتوسعت مخيلة بعض "المحبين" اليكم الوقائع: شركة الصباح للاعلام تصور مسلسلا مصريا للمخرج محمد اسامة في ساحل علما وفي المستشفى اللبناني الكندي. نتمنى لهم التوفيق ولاقتصادنا التعافي وللبعض الشفاء pic.twitter.com/s47h9oAN1p