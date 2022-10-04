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لبنان

جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
04-10-2022 | 11:35
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1216190. 
 
كما وسجل لبنان حالتي وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10681. 
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كورونا

لبنان

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