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لبنان

الهيئة السياسية في "الوطني الحر" أقرّت ورقة التطلعات والاولويات الرئاسية

Lebanon 24
04-10-2022 | 12:22
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عقدت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" اجتماعها الدّوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقشت وأقرت "ورقة التطلعات والاولويات الرئاسية التي تقرر اعلانها قريبا"، بحسب بيان للهيئة.
 
كذلك نوهت الهيئة بـ"التقدم الحاصل في ملف ترسيم الحدود البحرية وبالانجاز الذي سيتحقق لمصلحة لبنان، وهو ثمرة عشر سنوات من الجهد والثبات والعمل العلمي ولاسيما من جانب وزراة الطاقة والمياه التي قامت بكل العمل القانوني والاداري والهندسي والتقني اللازم، وصولاً الى هذه المرحلة".
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وأملت ان "تتكلّل المفاوضات بالنجاح فيحصل لبنان على كامل حقوقه ويتم إنجاز الإتفاق سريعاً تجنباً لاي توترات وتحقيقاُ للاستقرار والازدهار في لبنان والمنطقة".
 
 
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