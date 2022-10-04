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لبنان

ملايين الدولارات ستدخلُ لبنان.. متى سيكون ذلك؟

Lebanon 24
04-10-2022 | 13:04
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التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، اليوم الثلاثاء، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسع السيد إوليفر فارهليي.
وتطرّق الجانبان إلى مجالات التعاون بين لبنان والاتحاد الأوروبي، وقد وعدَ المفوض الأوروبي بامكانية تقديم المساعدة  للبنان بقيمة 75 مليون يورو فور انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وابرام برنامج اصلاح السياسات الاقتصادية مع صندوق النقد الدولي، في حين أنه استفسرَ عن أسباب عدم احراز تقدم في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت للوصول الى احقاق العدالة. 
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من جهته، طلب الوزير بوحبيب مساعدة الاتحاد الاوروبي على تأمين هبة فيول لتشغيل معامل الكهرباء.
 
 
 
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