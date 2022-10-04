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لبنان

ما جديد قضيّة المُودع علي السّاحلي الذي اقتحم مصرفاً في شتورة؟

Lebanon 24
04-10-2022 | 14:00
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أعلنت جمعية "صرخة المودعين" في بيان، اليوم الثلاثاء، أنّ فصيلة شتورة تستكمل الاستماع إلى إفادة المودع علي السّاحلي الذي اقتحم مصرف "BLC" في البقاع، اليوم.
ووفقاً للبيان، فإن التحقيق مع الساحلي يجري بحضور وكيلته المحامية فاطمة فواز والمديرية الإقليمية للمصرف في البقاع، مشيراً إلى أن بنك "BLC" لم يقم بالإدّعاء على الساحلي وتعهد بتحويل مبلغ 4300 دولارٍ أميركي لولده الذي يدرس الطب في الخارج.
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ولفت البيان إلى أن "الحساب الخاص بالساحلي لدى المصرف سيكون قائماً بالدولار الأميركي"، معلناً أنه "سيتم إخلاء سبيل الساحلي قريباً جداً من دون أن تترتب عليه أي تبعات قانونية في ما يتعلّق بحادثة الاقتحام اليوم". 
وأوضح البيان أن "التحقيق سيستمر حتى يوم غد كحدّ أقصى على خلفية قضية أخرى لا علاقة لها بحادثة الاقتحام التي حصلت اليوم"، وأضاف: "من المُتوقع الوصول إلى تسوية في ضوء الحالة الصحيّة للمودع والتجاوب الذي يُبديه المصرف وكذلك المدعي العام في البقاع القاضي مُنيف بركات". 

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