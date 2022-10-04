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لبنان

بعد اعتصام لساعات.. القنصل الذي اقتحمَ مصرفاً في الحازميّة يخرج بـ"تسوية"

Lebanon 24
04-10-2022 | 14:05
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أفادت معلومات قناة "الجديد" أن المودع جورج سيام قد خرج من مصرف IBL في الحازمية بعد تسوية ترضي الطرفين. 
 
وكان سيام اعتصمَ داخل المصرف منذ صباح اليوم، حيثُ طالب بالحصول على مبالغ من وديعتهِ على دفعات مُتتالية.
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ووفقاً للمعلومات، فإنّ سيام هو القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان.
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