أفادت معلومات قناة "الجديد" أن المودع جورج سيام قد خرج من مصرف IBL في الحازمية بعد تسوية ترضي الطرفين.

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وكان سيام اعتصمَ داخل المصرف منذ صباح اليوم، حيثُ طالب بالحصول على مبالغ من وديعتهِ على دفعات مُتتالية.ووفقاً للمعلومات، فإنّ سيام هو القنصل العام الفخري لإيرلندا في لبنان.