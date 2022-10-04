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لبنان

هذا ما سيشهده مصرف لبنان قريباً

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-10-2022 | 14:07
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علم "لبنان24"، اليوم الثلاثاء، بأن هناك دعوات تنتشر لتنفيذ تحرّكات خلال الساعات المقبلة في محيط مبنى مصرف لبنان في الحمرا، وذلك من قبل مجموعات ناشطة في ملف أموال المُودعين.
 
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ومن المُتوقع أن يتمّ قطع الطرقات في المنطقة تزامناً مع تلك التحركات.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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