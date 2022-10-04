هذا ما سيشهده مصرف لبنان قريباً

علم "لبنان24"، اليوم الثلاثاء، بأن هناك دعوات تنتشر لتنفيذ تحرّكات خلال الساعات المقبلة في محيط مبنى مصرف لبنان في الحمرا، وذلك من قبل مجموعات ناشطة في ملف أموال المُودعين.

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ومن المُتوقع أن يتمّ قطع الطرقات في المنطقة تزامناً مع تلك التحركات.