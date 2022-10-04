Advertisement

لبنان

بالتاريخ والموعد.. جلسة ثانية لانتخاب رئيس للجمهوريّة قريباً

Lebanon 24
04-10-2022 | 15:09
A-
A+

Doc-P-997164-638005188539291650.jpg
Doc-P-997164-638005188539291650.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكرت قناة "الشرق للأخبار" التلفزيونيّة، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو إلى جلسة ثانية لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة يوم 14 تشرين الأول الجاري.
 
وكان مجلس النواب عقد أول جلسة لانتخاب الرئيس يوم الخميس الماضي بحضور 122 نائباً. وحينها، لم تُسفر الجلسة عن نيل أي من المرشحين المطروحين 86 صوتاً، وهو العدد الذي يُحتاجه المرشح للوصول إلى قصر بعبدا من الدورة الأولى. 
Advertisement
 
وبعد عملية الاقتراع التي استمرّت على نحو 45 دقيقة، جاءت نتيجة الفرز على النحو التالي: أوراق بيضاء: 64 - ميشال معوض 36 صوتاً - سليم إده 11 صوتاً. كذلك، كانت هناك 12 ورقة تضمنت عبارات أخرى وهي: لبنان (10 أوراق) - مهسا أميني (ورقة واحدة) ونهج رشيد كرامي (ورقة واحدة).
 
وعقب انتهاء الفرز وإعلان نتيجة الاقتراع، فُقد نصاب الجلسة المطلوب لإقامة دورة ثانية للانتخاب، وذلك إثر خروج عدد من النواب من قاعة الهيئة العامة.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:41 | 2022-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:16 | 2022-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2022-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:46 | 2022-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:37 | 2022-10-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:09 | 2022-10-04
17:03 | 2022-10-04
16:56 | 2022-10-04
16:55 | 2022-10-04
16:52 | 2022-10-04
16:04 | 2022-10-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website