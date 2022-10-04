بالتاريخ والموعد.. جلسة ثانية لانتخاب رئيس للجمهوريّة قريباً

ذكرت قناة "الشرق للأخبار" التلفزيونيّة، مساء اليوم الثلاثاء، أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري سيدعو إلى جلسة ثانية لانتخاب رئيسٍ للجمهوريّة يوم 14 تشرين الأول الجاري.

وكان مجلس النواب عقد أول جلسة لانتخاب الرئيس يوم الخميس الماضي بحضور 122 نائباً. وحينها، لم تُسفر الجلسة عن نيل أي من المرشحين المطروحين 86 صوتاً، وهو العدد الذي يُحتاجه المرشح للوصول إلى قصر بعبدا من الدورة الأولى.

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وبعد عملية الاقتراع التي استمرّت على نحو 45 دقيقة، جاءت نتيجة الفرز على النحو التالي: أوراق بيضاء: 64 - ميشال معوض 36 صوتاً - سليم إده 11 صوتاً. كذلك، كانت هناك 12 ورقة تضمنت عبارات أخرى وهي: لبنان (10 أوراق) - مهسا أميني (ورقة واحدة) ونهج رشيد كرامي (ورقة واحدة).



وعقب انتهاء الفرز وإعلان نتيجة الاقتراع، فُقد نصاب الجلسة المطلوب لإقامة دورة ثانية للانتخاب، وذلك إثر خروج عدد من النواب من قاعة الهيئة العامة.