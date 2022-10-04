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لبنان

أمرٌ طرأ بقوة.. سببٌ رفع سعر الدولار مؤخراً في السوق

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-10-2022 | 15:50
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كشفت مصادر ماليّة، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بشكل لافت خلال الساعات الماضية، ارتبط بقيام تُجار بطلب مبالغ من السوق خلال الأيام الفترة القليلة الماضية للاستيراد، وذلك تحسباً لرفع الدولار الجُمركي رسمياً وقبل تعديل سعر الدولار الرّسمي.
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وأوضحت المصادر لـ"لبنان24" أن عدداً من تُجار الدّولار في السوق حصلوا على كميات هائلة من الليرة اللبنانية بغية استخدامها في عمليّة شراء الدولار، لافتة إلى أن هذا الأمر يطرحُ توقعات إضافية بارتفاع سعر العملة الصعبة خلال المرحلة المقبلة.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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