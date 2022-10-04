أمرٌ طرأ بقوة.. سببٌ رفع سعر الدولار مؤخراً في السوق

كشفت مصادر ماليّة، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية بشكل لافت خلال الساعات الماضية، ارتبط بقيام تُجار بطلب مبالغ من السوق خلال الأيام الفترة القليلة الماضية للاستيراد، وذلك تحسباً لرفع الدولار الجُمركي رسمياً وقبل تعديل سعر الدولار الرّسمي.

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