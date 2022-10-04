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لبنان

دولة أوروبيّة بصدد استضافة "حوار لبناني".. من هي؟

Lebanon 24
04-10-2022 | 16:56
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كشف مصدر دبلوماسي أوروبي في بيروت، أن الحكومة السويسرية تتجه إلى دعوة ممثلين عن جميع فرقاء الأزمة اللبنانية، والمجتمع المدني اللبناني إلى طاولة حوار تعقد في سويسرا.
وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه سيتم خلال الحوار مناقشة القضايا الخلافية بين أطياف المجتمع السياسي اللبناني وصولا إلى محاولة صياغة عقد اجتماعي جديد.
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وأضاف المصدر أن السويسريين مهدوا للدعوة بجولة واسعة من المشاورات مع شخصيات وقوى سياسية وروحية ومدنية لبنانية، توافق معظمها على أهمية توجيه مثل هذه الدعوة.

وأوضح المصدر ذاته أنه لم يتم تحديد موعد لانعقاد طاولة الحوار، ولا جدول أعمال نهائي، لكنه أكد أن السويسريين وضعوا بتصرف الحكومة اللبنانية مجموعة أوراق عمل أعدتها السفارة السويسرية في بيروت بالتعاون مع شخصيات ينتمي معظمها للمجتمع المدني.
 
 
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