دولة أوروبيّة بصدد استضافة "حوار لبناني".. من هي؟

كشف مصدر دبلوماسي أوروبي في بيروت، أن الحكومة السويسرية تتجه إلى دعوة ممثلين عن جميع فرقاء الأزمة اللبنانية، والمجتمع المدني اللبناني إلى طاولة حوار تعقد في سويسرا.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إنه سيتم خلال الحوار مناقشة القضايا الخلافية بين أطياف المجتمع السياسي اللبناني وصولا إلى محاولة صياغة عقد اجتماعي جديد.

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