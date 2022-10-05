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لبنان

"حزب الله" متخوّف وباسيل يريد تعديلات كبيرة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-10-2022 | 01:30
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عاد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل الى نغمة المطالبة باجراء  تعديلات كبيرة داخل الحكومة الجديدة لاستبدال الوزراء المحسوبين عليه بآخرين، لكونه يريد وزراء ملتزمين بشكل كامل معه في الخطوط العامة والتفاصيل، وفق ما كشفت اوساط مقربة منه.

وتقول مصادر مطلعة "ان باسيل يطالب بتعديل خمسة وزراء في الحكومة من بينهم وزير سيادي وهذا ما يتم تنسيقه مع قصر بعبدا حيث بات هذا المطلب احد ابرز المطالب العونية في الايام الماضية".

وتؤكد المصادر "ان هذا المطلب ناتج عن مخاوف باسيلية من ان تطول فترة الفراغ وعليه فهو يرغب ان يكون حاضراً داخل مجلس الوزراء عبر وزراء تابعين بالكامل له".

في المقابل، لا يخفي اكثر من مقرب من "حزب الله" ان "الحزب ليس سعيداً من الأداء الحكومي لباسيل خصوصا ان عملية تشكيل الحكومة تتعرض لمطبات كبرى بسبب بعض المطالب".

وتقول مصادر مطلعة "ان الحزب لا يريد المماطلة في عملية التشكيل خصوصا ان باسيل حصل على الكثير من مطالبه لكنه يريد المزيد وهذا قد يضع البلاد في مخاطر كبيرة بعد الفراغ الرئاسي".

وبحسب المصادر فإن "المؤشرات التي اعطاها امين عام الحزب السيد حسن نصرالله اكثر من مرة توحي بأن الحزب يريد من حلفائه تسهيل عملية التشكيل، لكن هذا لم يحصل، وهذا ما يثير الكثير من المخاوف في حارة حريك".

 

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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خاص "لبنان 24"

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