Advertisement

لبنان

النواب السنّة "بيضة القبّان"؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-10-2022 | 01:45
A-
A+
Doc-P-997259-638005558789701054.jpg
Doc-P-997259-638005558789701054.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

لاحظ بعض السياسيين القارئين جيدًا في مدلولات نتائج التصويت في الجلسة الأولى لإنتخاب رئيس للجمهورية يوم الخميس في 29 ايلول الماضي أن ما أظهرته هذه النتائج جاء مخيّبًا لآمال من كانوا يعتقدون أن أكثرية النواب السنّة سوف تتوحدّ حول تصورّ موحد للإستحقاق الرئاسي

إلا أن وقائع هذه الجلسة أظهرت تشتّتًا واضحًا في توجهّات النواب السنّة، حيث توزّعت الأصوات على الشكل التالي

-أصوات، ولو قليلة، صبّت في مصلحة "الورقة البيضاء"، وهم النواب الذين يتماهون مع محور"الممانعة" في الخيارات الوطنية الكبرى

- أصوات إختارت النائب ميشال معوض كخيار من ضمن خيارات المعارضة المسمّاة بـ"السيادية". 

- أصوات ذهبت إلى خيار التصويت لـ"لبنان"، وهو خيار اللاقرار، في إنتظار جلاء المواقف النهائية

- أصوات غابت عن الجلسة

وهكذا كان التشتّت السمة الرئيسية في موقف النواب السنّة، إذ لم يكونوا مع فريق ضد آخر، ولم يتخذوا موقفًا موحدّا لأسباب يُقال إنها تصبّ في خانة التمايز الإيجابي، بمعنى القبض على العصا من وسطها، وهذا الأمر من شأنه أن يجعلهم "رقمًا صعبًا" أو "بيضة القبّان" في أي إستحقاق دستوري، وبالأخصّ في "البونتاج" الرئاسي "عندما تحزّ المحزوزية". 

Advertisement
المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:43 | 2022-10-05
04:30 | 2022-10-05
04:18 | 2022-10-05
04:17 | 2022-10-05
04:15 | 2022-10-05
04:11 | 2022-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website