Advertisement

لبنان

حريق في مخيم للنازحين السوريين (صور)

Lebanon 24
05-10-2022 | 01:43
A-
A+
Doc-P-997264-638005564649077511.jpg
Doc-P-997264-638005564649077511.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اندلاع النيران في مخيم "العماني" للنازحين السوريين في عرسال.
 
 
وعلى الفور، توجهت سيارات الدفاع المدني الى المخيم للعمل على تطويق النيران. 
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
اعتصام لأهالي الموقوفين أمام بلدية عرسال.. وهذه هي المطالب
lebanon 24
05/10/2022 11:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق هائل في مخيم للنازحين السوريين في عرسال... والاهالي يتحدثون عن انفجار
lebanon 24
05/10/2022 11:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مطلوبين في بلدتي عرسال والهرمل
lebanon 24
05/10/2022 11:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف مطلوبين في بلدتي عرسال والهرمل... وهذا ما ضُبط بحوزتهم! (صور)
lebanon 24
05/10/2022 11:45:42 Lebanon 24 Lebanon 24

نازحزن سوريون

عرسال

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2022-10-05
04:18 | 2022-10-05
04:17 | 2022-10-05
04:15 | 2022-10-05
04:11 | 2022-10-05
04:00 | 2022-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website