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لبنان

عدوى اقتحام المصارف تنتقل الى النواب.. زرازير تطالب بوديعتها وهذا ما قالته (صور وفيديو)

Lebanon 24
05-10-2022 | 03:03
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دخلت النائبة سينتيا زرازير بنك بيبلوس فرع انطلياس للمطالبة بجزء من وديعتها لإجراء عملية جراحية.
زرازير قالت  من المصرف: "انا مواطنة لبنانية عم طالب بحقي في ظل وضع استثنائي".
في المقابل، قال: محامي زرازير: "نحن امام حالة إنسانية".
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وبحسب المعلومات فان مجموعة من المواطنين تجمعوا خارج بنك بيبلوس-أنطلياس تضامناً مع النائب زرازير التي أكدت أنها لن تخرج من المصرف قبل استرداد وديعتها.
 
 
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