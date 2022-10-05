عدوى اقتحام المصارف تنتقل الى النواب.. زرازير تطالب بوديعتها وهذا ما قالته (صور وفيديو)

دخلت النائبة سينتيا زرازير بنك بيبلوس فرع انطلياس للمطالبة بجزء من وديعتها لإجراء عملية جراحية.

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وبحسب المعلومات فان مجموعة من المواطنين تجمعوا خارج بنك بيبلوس-أنطلياس تضامناً مع النائب زرازير التي أكدت أنها لن تخرج من المصرف قبل استرداد وديعتها.

زرازير قالت من المصرف: "انا مواطنة لبنانية عم طالب بحقي في ظل وضع استثنائي".في المقابل، قال: محامي زرازير: "نحن امام حالة إنسانية".