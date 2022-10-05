صورة جديدة للعروس داليا جنبلاط تنتشر.. وقُبلة من الشيخ بيار الضاهر

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة جمعت داليا جنبلاط مع زوجها جوي الضاهر ووالده رئيس مجلس إدارة محطة الـ"LBCI" الشيخ بيار الضاهر.

وظهرت داليا في مناسبة خاصة بفستان أبيض طويل، كما ظهر الشيخ بيار الضاهر وهو يحتضنها ويحتضن نجله ويقبلها.

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وتزوج الثنائي في وقت السابق مدنياً في قبرص، وأقيم حفل كبير للمناسبة في المختارة في 16 أيلول الماضي بحضور عدد محدود من المدعوين.

وبارك رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط زواج ابنته من خلال نشر صورة له مع العروسين وعلّق عليها بالقول: "ألف مبروك لجوي وداليا، مع تمنياتي القلبية والحارة بحياة سعيدة وهانئة تسودها المحبة والإستقرار والنجاح".