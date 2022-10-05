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لبنان

بعملية متزامنة.. توقيف اثنين من أفراد شبكة تنشط بنقل المخدّرات من البقاع إلى بيروت وجبل لبنان

Lebanon 24
05-10-2022 | 02:42
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توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي، حول قيام شبكة بنقل المخدّرات من البقاع الى مناطق بيروت وجبل لبنان، وتوزيعها على المروّجين.

على إثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هويّات أفراد الشّبكة المذكورة وتوقيفهم، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة تمكّنت الشّعبة من تحديد هوياتهم، بحسب ما أعلنت  المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ومن بينهم:
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م. ع. (من مواليد عام ١٩٨١، لبناني) موزّع.
ع. ج. (من مواليد عام ١٩٨٧، سوري) مروّج.
بتاريخ 23-9-2022، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، نصبت إحدى دوريات الشعبة كمينًا محكمًا في مدينة الشويفات، حيث تمكّنت من توقيف الأول. وبالتّزامن، أوقفت دورية أخرى الثاني في محلّة برج حمود، بالجرم المشهود، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن دراجة آلية لون أبيض من دون لوحات (تم ضبطها).

بتفتيشهما، ضُبط بحوزة الأول:

كيسٌ بداخله مادّة حشيشة الكيف، زِنتها /550/ غ.
وضُبط بحوزة الثاني وفي منزله، ما يلي:

مظروف نایلون بداخله مادة الماريجوانا، زِنتها /۱۱،۳/ غ.
/18/ مظروفاً بداخله مادّة حشيشة الكيف، زِنتها /160/ غ.
 مظروف بداخله حبوب نوع XTC، زِنتها /۱۱،۷/ غ.
 مظروفان بداخلهما مادّة الكريستال ماس، زِنتها /2/ غ.
شريحة خط، وهاتف خلوي ومبلغ مالي.
مظروف يحتوي على مادة الكريستال ماث، زِنتها /۲۸٫۳/ غ.
 /3/ أکياس بداخلها حبوب كبتاغون، زِنتها /267/غ.
قطعة من حشيشة الكيف، زِنتها /117.5/ غ.
مظروف بداخله حبوب نوع XTC، زنِتها /18,5/غ.
مظروف بداخله مادّة الكوكايين، زِنتها /1.4/ غ.
أوراق ومظاريف فارغة تُستخدم في توضيب المخدّرات.
هاتفان خلويّان.
بالتحقيق معهما، اعترف الأول بنقل كميّات المخدّرات من البقاع إلى بيروت وجبل لبنان، وتوزيعها على المروّجين. واعترف الثّاني بتجارة وترويج المخدّرات لحسابه الخاص والاستحصال عليها من الأول.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
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