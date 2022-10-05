ما زال يتابع دراساته في الخارج... نجل هذا الزعيم وزيراً؟

أشارت مديرية الإعلام في الحزب "الديمقراطي اللبناني" في بيان إلى أنّ "بعض الوسائل الإعلامية ذكرت في اليومين السابقين أنّ اسم نجل رئيس الحزب طلال أرسلان، مجيد أرسلان، قد طُرح للتوزير في الحكومة العتيدة، علماً أنّه لا يزال يتابع دراساته العليا خارج لبنان، وبالتالي لم يُطرح هذا الأمر لا من قريبٍ ولا من بعيد، لذلك اقتضى التصويب".

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