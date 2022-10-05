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لبنان
ميقاتي استقبل سفير قطر في لبنان
Lebanon 24
05-10-2022
|
03:13
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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سفير قطر في لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي صباح اليوم في السراي الحكومي.
شهيب وابو الحسن
وإستقبل الرئيس ميقاتي النائبين أكرم شهيب وهادي ابو الحسن.
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اثر اللقاء قال النائب ابو الحسن : تم البحث في مسألة توفير الكهرباء الى محطة نبع الرعيان في نبع الصفا وكافة محطات الضخ في الجبل وهذا الأمر سيساعد على توفير المياه لمعظم قرى وبلدات قضاء عاليه ومنطقة المتن الأعلى . كما تم البحث في موضوع إستكمال معمل فرز النفايات في العمروسية وملف إنتاج الكهرباء من مطمر الناعمة وقد أجرى رئيس الحكومة عدة إتصالات لتسهيل تنفيذ هذه الأمور .
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