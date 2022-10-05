طقس متقلب وعواصف رعدية.. الأمطار عائدة في هذا الموعد

أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر صفحته على "فيسبوك" ان الكتل الدافئة التي تمددت من مصر، تنحسر عن لبنان اعتباراً من يوم الجمعة، بحيث ستتأثر المنطقة بطقس متقلب وممطر بسبب اقتراب منخفض جوّي نحو تركيا، فيكون كل من الساحل السوري ولبنان تحت سيطرة حالة عدم استقرار وغيوم ركامية متفرّقة بخاصة على الساحل والجبال الغربية والمناطق الشمالية ينتج عنها عواصف رعدية محلية وامطار متفرقة بين السبت بعد الظهر ولغاية مساء الاحد، يعود ويتحسن الطقس تدريجياً اعتباراً من صباح الاثنين.

من جهتها، توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا الخميس غائما جزئياً الى غائم أحيانًا مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، واستقرارها على الساحل والتي تكون ضمن معدلاتها الموسمية، كما يتشكّل ضباب على المرتفعات مما يؤدي الى سوء في الرؤية أحياناً ، وتنشط الرياح خلال الليل مع اقتراب المنخفض الجوّي واحتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق شمال البلاد.

وجاء في النشرة الاتي:

- الحال العامة: طقس خريفي معتدل الحرارة يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسّط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى مساء يوم الخميس، حيث يتأثر تدريجياً بمنخفض جوّي متمركز فوق تركيا يؤدي الى طقس متقلّب وماطر أحياناً ويستمر حتى بعد ظهر يوم الأحد حيث يعود الى الاستقرار.