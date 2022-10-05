الجيش يحدد ما سيحدث في هذه المناطق في الأيام المقبلة

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 26،25،24،19،18،12 و27 / 10 / 2022 ما بين الساعة 8.00 ولغاية الساعة 23.00، بإجراء تمارين تدريبية في جرد العاقورة، بجدرفل وراس نحاش، يتخللها رمايات بالذخيرة الحية".واعلنت قيادة الجيش في بيان آخر ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 5 / 10 / 2022 من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في جرد العاقورة ـ جبل المنيطرة، يتخللها رمايات بالذخيرة الحية".