Advertisement

لبنان

الجيش يحدد ما سيحدث في هذه المناطق في الأيام المقبلة

Lebanon 24
05-10-2022 | 04:11
A-
A+
Doc-P-997312-638005653211316558.jpg
Doc-P-997312-638005653211316558.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه البيان الآتي:

"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 26،25،24،19،18،12 و27 / 10 / 2022 ما بين الساعة 8.00 ولغاية الساعة 23.00، بإجراء تمارين تدريبية في جرد العاقورة، بجدرفل وراس نحاش، يتخللها رمايات بالذخيرة الحية".
Advertisement

واعلنت قيادة الجيش في بيان آخر ان "وحدة من الجيش ستقوم بتاريخ 5 / 10 / 2022 من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 14.00، بإجراء تمارين تدريبية في جرد العاقورة ـ جبل المنيطرة، يتخللها رمايات بالذخيرة الحية".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-10-05
06:30 | 2022-10-05
05:00 | 2022-10-05
03:30 | 2022-10-05
07:14 | 2022-10-05
07:05 | 2022-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website