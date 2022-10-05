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لبنان
تحرّك لـ"صرخة المودعين" أمام المركزي... هذه هي المطالب
Lebanon 24
05-10-2022
|
04:17
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نظمت جمعية "صرخة المودعين" وقفة امام مصرف لبنان للمطالبة بالغاء التعاميم الصادرة عن المصرف التي تقتطع اكثر من ٧٠٪ من اموال المودعين .
وطالب المعتصمون المصرف المركزي بـ"القيام بدوره واجبار المصارف على تحسين سقف الدفعات الشهرية للمودعين".
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