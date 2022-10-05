Advertisement

لبنان

تحرّك لـ"صرخة المودعين" أمام المركزي... هذه هي المطالب

Lebanon 24
05-10-2022 | 04:17
A-
A+
Doc-P-997314-638005658629825536.JPG
Doc-P-997314-638005658629825536.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظمت جمعية "صرخة المودعين" وقفة امام مصرف لبنان للمطالبة بالغاء التعاميم الصادرة عن المصرف التي تقتطع  اكثر من ٧٠٪؜ من اموال المودعين .

وطالب المعتصمون المصرف المركزي بـ"القيام بدوره واجبار المصارف على تحسين  سقف الدفعات الشهرية للمودعين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إنتهاء إعتصام جمعية صرخة المودعين أمام مصرف لبنان بعد ان شهد توترا بين المعتصمين والقوى الأمنية
lebanon 24
05/10/2022 14:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية صرخة المودعين تحذّر: هذا ما سنفعله اذا اغلقت المصارف أبوابها!
lebanon 24
05/10/2022 14:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
متحدون وصرخة المودعين: اعتصام تضامني مع الشيخ حسين مساء بعد اعلانه الاضراب عن الطعام
lebanon 24
05/10/2022 14:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف ردّت جمعية المودعين على جمعية المصارف؟
lebanon 24
05/10/2022 14:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24

صرخة

المودعين

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-10-05
06:30 | 2022-10-05
05:00 | 2022-10-05
03:30 | 2022-10-05
07:14 | 2022-10-05
07:05 | 2022-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website