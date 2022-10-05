نظمت جمعية "صرخة المودعين" وقفة امام مصرف لبنان للمطالبة بالغاء التعاميم الصادرة عن المصرف التي تقتطع اكثر من ٧٠٪؜ من اموال المودعين .



وطالب المعتصمون المصرف المركزي بـ"القيام بدوره واجبار المصارف على تحسين سقف الدفعات الشهرية للمودعين".

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