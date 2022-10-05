مصير جائحة كورونا.. هذا ما قاله البزري عن الجرعات المعززة

اعتبر النائب عبد الرحمن البزري أن ترسيم الحدود أصبح قاب قوسين أو أدنى، لافتا إلى أن اتفاقية الترسيم تشكل مؤشرا إيجابيا لأن التفاهم ممكن ليس فقط بين أركان الطبقة السياسية بل بالنسبة أيضا للاعبين الإقليميين والدوليين الذين يؤثرون على الساحة اللبنانية.

وفي حديث لـ "صوت كل لبنان" لفت البزري إلى أن الأولوية لانتخاب رئيس جديد للبلاد وليس لتشكيل الحكومة، محذرا من تسجيل جهود كبيرة لتأجيل الانتخابات الرئاسية.

وحول مصير جائحة كورونا، قال البزري ان المطلوب المحافظة على الإجراءات الوقائية وأخذ الحذر، وكشف عن وصول جرعات معززة في تشرين المقبل إلى لبنان تحوي مضادات الأوميكرون وسائر المتفرعات عن كورونا، موضحا أن شرط الإفادة من الجرعة المعززة الجديدة هو تلقي اللقاح الأول.

ودعا البزري الجميع إلى أخذ اللقاحات على الرغم من أن الجائحة إلى تراجع وانحصار لأن المرض لم ينحسر، كما نصح الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة بأخذ لقاح الإنفلونزا لأنه لا يتعارض مع لقاح كورونا.