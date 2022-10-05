هاشم: كل الاحتمالات واردة في ملف الترسيم

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رأى النائب قاسم هاشم " أننا أمام أيام حاسمة، إذ إن كل الاحتمالات واردة في ملف الترسيم، في ظل نهج التعاطي الإسرائيلي واحتمال الذهاب إلى المحكمة العليا وما يمكن أن ينعكس من نتائج هذه الإحالة التي تحمل إشارات غير مطمئنة، لكن الحاجة الغربية والأوروبية للغاز تسهم في الوصول إلى التفاهم".ولفت هاشم في حديث الى اذاعة "صوت كل لبنان" إلى أن "الاعتماد في ملف الترسيم هو على الوسيط الأميركي آموس هوكستين للقيام بدوره في المزيد من التفاهم".وفي الملف الرئاسي، أكد أن الاتصالات في شأن انتخاب رئيس للبلاد مستمرة ولم تنقطع"، متوقعا "إجراء الجلسة الثانية من الآن حتى منصف الشهر الجاري".واعتبر هاشم " أن التوافق من أسرع الطرق للقيام بالاستحقاق الرئاسي"، موضحا "أن الجميع يدعو على المستوى الداخلي والخارجي، إلى ضرورة التوافق على الشخصية الجامعة، القادرة على حمل أعباء هذه المرحلة بشبه إجماع".