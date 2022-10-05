وفد تكنولوجيا التربية زار ابي المنى وبحث في تطبيق الحوكمة الرقمية

زار وفد من نقابة تكنولوجيا التربية في لبنان برئاسة النقيب ربيع بعلبكي، شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة، ضم نائب الرئيس ايلي صعب.





وبحسب بيان النقابة، نوه ابي المنى بـ"أهمية النقابة ودورها في مواكبة التطورات الداعمة للتربية واقتصاد المعرفة، وبارك لولادتها المهمة بحسب تخصصها، مشيرا إلى دور دار الطائفة في دعم التعليم وبخاصة اللغة العربية، والاستخدام الهادف للانترنت و المعارف الرقمية وفتح فرص العمل المستجدة، وذلك من خلال مبادرات قائمة وحلول داعمة في هذا السياق".

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كما اثنى على "روح الشباب وخصوصا عند نواب اللجان النيابية المتعلقة بالتربية والتكنولوجيا مُثمِّناً نشاطهم في دعم القطاع".

من جهته، شرح بعلبكي "خطة عمل النقابة لتحقيق أهدافها، واضعاً مدرائها و خبرائها ومستشاريها في خدمة دار الطائفة و مبادراتها، ولاسيما ان سماحته متعمقاً في مجالات القيادة التربوية".

كما شرح "محطات المعرفة التي قدمتها مجموعة طلال ابوغزاله الى المؤسسات الرائدة في لبنان لاسيما الجامعة اللبنانية والمكتبة الوطنية، واعلان بدء تفعيلها وسبل التعاون مع دار الطائفة لتعميم الاستفادة القصوى من المراكز و انتشارها في المناطق اللبنانية كافة".

كذلك، وضع بعلبكي ابي المنى في أجواء التطورات الهامة مع وزارة العمل دعما لخطة التحول الرقمي التي اقرتها الحكومة، وكذلك اضافة ثلاث مهن جديدة معترف بها من قبل الوزارة، و التحضير لدعم التشريعات مع النواب في إطار قوانين ملزمة اذ تفتح أبواب فرص عمل لأكثر من أربعة الاف وظيفة.

وفي نهاية اللقاء، سلم الوفد الشيخ ابي المنى ملفات تشرح استراتيجيات التحول الرقمي، و لاسيما في التعليم و البرامج التي يمكن الاستفادة منها في مواكبة التطور ودعم الاقتصاد الرقمي في التربية وتطبيق الحوكمة الرقمية الرشيدة.