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لبنان

اجتماع للجنة الخماسية المكلفة ادارة شؤون اتحاد الكرة الطائرة

Lebanon 24
05-10-2022 | 05:26
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عقدت اللجنة المكلفة من وزارة الشباب والرياضة لادارة شؤون الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة، جلسة في  المكتب الخاص بالرئيس السابق للاتحاد ميشال ابي رميا في الصفرا- كسروان.
 
ودعا ابي رميا خلال الجلسة، الى "نبذ الخلافات بين أبناء العائلة الواحدة، والعمل بيد واحدة لتجاوز الانقسامات من اجل الكرة الطائرة التي نحبها جميعا".
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ثم جرت مناقشة حيثيات القرار الصادر عن وزارة الشباب والرياضة والموقع من الوزير الدكتور جورج كلاس في 26 ايلول الماضي لجهة توضيح بعض النقاط.
 
وبعد المداولات، تقرر توجيه كتاب الى الوزير كلاس لاستيضاح بعض النقاط الواردة في القرار الوزاري والتي تشمل توزيع المناصب داخل اللجنة الخماسية، وتمديد المهلة لعملها وتوضيح صلاحياتها والتي تم الاشارة اليها في سياق القرار،  اضافة الى استيضاح النقطة المتعلقة بالهيئة الناخبة التي ستتم الانتخابات على أساسها.
 
وفي هذا الاطار، زار ابي رميا مقر وزارة الشباب والرياضة والتقى الوزير كلاس ورئيس مصلحة الرياضة  محمد عويدات وسلمهما الكتاب الموقع من اعضاء اللجنة الخماسية  وتم تسجيله في قلم الوزارة، وطلب كلاس من عويدات استعجال القرار المناسب لتسيير مهمة اللجنة.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"

لبنان

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