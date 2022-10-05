إقتحام مصرف "الاعتماد اللبناني" في حارة حريك

أفادت معلومات "لبنان 24"، عن قيام أحد المودعين باقتحام فرع مصرف "الاعتماد اللبناني" في حارة حريك.

وأشارت جمعية المودعين، إلى أنّ المودع حسين شكر هو الذي اقتحم المصرف، مطالبا بوديعته البالغة 220 مليون ليرة.