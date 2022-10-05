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لبنان

إقتحام مصرف "الاعتماد اللبناني" في حارة حريك

Lebanon 24
05-10-2022 | 05:43
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أفادت معلومات "لبنان 24"، عن قيام أحد المودعين باقتحام فرع مصرف "الاعتماد اللبناني" في حارة حريك.
 
وأشارت جمعية المودعين، إلى أنّ المودع حسين شكر هو الذي اقتحم المصرف، مطالبا بوديعته البالغة 220 مليون ليرة.
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حارة حريك

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