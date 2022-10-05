جعجع استقبل غريو: نريد رئيساً سيادياً وصاحب قرار

استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، السفيرة الفرنسية آن غريو في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان، حيث تم بحث آخر التطورات اللبنانية من كل جوانبها.

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وخلال اللقاء، أكد جعجع "أننا نريد حلاً شاملاً للوضع الذي نعيش وليس حلحلة لعقدة من هنا وعقدة من هناك، وهذا لن يتم إلا بانتخاب رئيس جمهورية يكون رجل دولة حقيقيا وغير ضعيف يستطيع أقله إدارة مؤسسات الدولة بحكمة وصلابة وشفافية بعيداً من الفساد، ويتمكن من مراقبة الحدود ووقف التهريب وهذا موضوع أساسي لإنقاذ الاقتصاد اللبناني الى جانب الإصلاحات المطلوبة".



وأضاف: "نريد رئيساً سيادياً صاحب قرار ولا يقبل المساس بمصالح لبنان العليا، وبخاصة علاقات لبنان الدولة مع أشقائنا العرب والدول الصديقة".

وأكد جعجع "أننا كتكتل مستمرون بدعم ترشيح النائب ميشال معوض لأنه يمثل خياراً ومشروعاً يشبهنا من ناحية مفهومه للسيادة الوطنية وإيمانه ببناء دولة وإدارة غير فاسدة ، ونحاول مع كل أطياف المعارضة توحيد الصفوف لكي يحصل على اكبر عدد ممكن من الأصوات".

وشكر جعجع الدول الصديقة للبنان ولاسيما الولايات المتحدة الأميركيّة وفرنسا على "وساطتها و جهودها الداعمة لتسهيل التوصل الى اتفاق في ملف ترسيم الحدود البحرية".

كما شدد على "أهمية إنشاء صندوق سيادي لعدم سرقة عائدات هذه الثروة والحفاظ عليها للأجيال القادمة"، لافتاً إلى أن "هذا الصندوق يقطع الطريق على المسؤولين الفاسدين الذين يفكرون منذ الآن بالاقتراض المسبق من شركة التنقيب وذلك لتمويل الدولة في محاولة للاستغناء عن أموال صندوق النقد الدولي والدول المانحة".