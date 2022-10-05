ما نتيجة فحوصات "مياه بيروت وجبل لبنان"؟

أصدرت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، بيانا عن نتائج فحوصات المياه خلال شهري اذار ونيسان من العام 2022 . وجاء فيه:



"تحيط مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان جميع المشتركين علما انه بعد اجراء الفحوصات الجرثومية والكيميائية على عدة عينات من المياه المستثمرة والموزعة من قبل مصالح المياه المدموجة في المؤسسة وذلك خلال شهري اذار ونيسان 2022، تبين وفقا لنتائج الفحوصات ومن التقرير المرفق والموقع من رئيس دائرة المختبرات" عن نتائج الفحوصات المخبرية العائدة لشهري اذار ونيسان من العام 2022 في كافة الدوائر، ان معظم الفحوصات أتت نتائجها ايجابية ومطابقة للمواصفات وتدخل في اطار الجودة والنوعية المقبولة للمياه المعدة للشرب".

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