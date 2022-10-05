توتر وإستنفار وظهور مسلّح... إليكم ما يجري في مخيم المية ومية

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخيم المية ومية يشهد إستنفاراً لحركة فتح.

وأشارت مندوبتنا إلى أنّ التوتر يسود منطقة الملعب مع ظهور مسلحين، على خلفية إشكالات سابقة.