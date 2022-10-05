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لبنان

توتر وإستنفار وظهور مسلّح... إليكم ما يجري في مخيم المية ومية

Lebanon 24
05-10-2022 | 06:28
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مخيم المية ومية يشهد إستنفاراً لحركة فتح.
 
وأشارت مندوبتنا إلى أنّ التوتر يسود منطقة الملعب مع ظهور مسلحين، على خلفية إشكالات سابقة.
 
 
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مخيم

المية ومية

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