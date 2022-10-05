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لبنان

تضارب بين شبان عند دوار أبو علي

Lebanon 24
05-10-2022 | 06:55
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن حصول إشكال فردي بين عدد من الشبان في منطقة التبانة، عند دوار ابو علي، تخلله تضارب بالايدي، من دون وقوع اصابات. 

وعلى الفور حضرت دورية من الجيش، وعملت على تطويق الاشكال.
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