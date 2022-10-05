تضارب بين شبان عند دوار أبو علي

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن حصول إشكال فردي بين عدد من الشبان في منطقة التبانة، عند دوار ابو علي، تخلله تضارب بالايدي، من دون وقوع اصابات.



وعلى الفور حضرت دورية من الجيش، وعملت على تطويق الاشكال.

Advertisement