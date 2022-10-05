تُوفيت على الفور... حادث سير مروّع على طريق عام الضنية - طرابلس (صور)

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انقلبت سيارة المواطنة "ح.ش" على طريق عام الضنية - طرابلس، في محلة البياض، ما أدى الى وفاتها على الفور وسقوط جريح.وعملت فرق الاسعاف في جهاز الطوارىء والاغاثة على نقل الجثة الى المستشفى.