بري أبرق مهنئاً السيسي بمناسبة ذكرى نصر اكتوبر

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر (تشرين الاول 1973) الذي حققه الجيش المصري للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهنئاً.
جاء في نص البرقية: "سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، لمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد يسعدني أن أتقدم بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي من سيادتكم ومن الشعب المصري الشقيق ومن القوات المسلحة المصرية البطلة قيادة وضباطاً وأفراداً بأحر التهاني والتبريك متمنياً لمصر في ذكرى عبورها نحو النصر والتحرير وفي ظل قيادتكم، عبوراً دائماً نحو التقدم والرخاء والإستقرار".
المصدر:
"الوكالة الوطنية للاعلام"