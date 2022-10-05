بري أبرق مهنئاً السيسي بمناسبة ذكرى نصر اكتوبر

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري، بمناسبة الذكرى التاسعة والأربعين لنصر أكتوبر (تشرين الاول 1973) الذي حققه الجيش المصري للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مهنئاً.

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