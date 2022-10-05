أبو الحسن تقدّم بإقتراح قانون... ما علاقته بتهريب الأشخاص عبر البحر؟

Advertisement

تقدم أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن بإسم الكتلة بإقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة ٥٨٦ (١) من المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤٠ الصادر في ١ آذار سنة ١٩٤٣ والمتعلق بالإتجار بالبشر ليشمل بشكل واضح ودون أي إلتباس تهريب الأشخاص الى خارج البلاد، وهذا الإقتراح يشكل ضرورة قصوى بعد الذي حصل ويحصل من مآس ٍ ناتجة عن عمليات تهريب الأشخاص بطرق مختلفة ومنها عبر البحر، مما أدى الى الغرق والموت لأفراد ولعائلات بأكملها.ودعا ابو الحسن السادة النواب والكتل النيابية للتعاون من أجل إقرار هذا القانون الذي يجرم ويعاقب المتورطين علّنا نخفف من هذه المآسي بالإضافة الى أهمية إيجاد الحلول الإقتصادية والإجتماعية التي تبقى هي العنوان والمدخل الأساسي لمعالجة الأزمات التي يعاني منها الناس.