Advertisement

لبنان

أبو الحسن تقدّم بإقتراح قانون... ما علاقته بتهريب الأشخاص عبر البحر؟

Lebanon 24
05-10-2022 | 07:05
A-
A+
Doc-P-997362-638005759489190737.jpg
Doc-P-997362-638005759489190737.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تقدم أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن بإسم الكتلة بإقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة ٥٨٦ (١) من المرسوم الاشتراعي رقم ٣٤٠ الصادر في ١ آذار سنة ١٩٤٣ والمتعلق بالإتجار بالبشر ليشمل بشكل واضح ودون أي إلتباس تهريب الأشخاص الى خارج البلاد، وهذا الإقتراح يشكل ضرورة قصوى بعد الذي حصل ويحصل من مآس ٍ ناتجة عن عمليات تهريب الأشخاص بطرق مختلفة ومنها عبر البحر، مما أدى الى الغرق والموت لأفراد ولعائلات  بأكملها.
Advertisement

ودعا ابو الحسن السادة النواب والكتل النيابية للتعاون من أجل إقرار هذا القانون الذي يجرم ويعاقب المتورطين علّنا نخفف من هذه المآسي بالإضافة الى أهمية إيجاد الحلول الإقتصادية والإجتماعية التي تبقى هي العنوان والمدخل الأساسي لمعالجة الأزمات التي يعاني منها الناس.
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:00 | 2022-10-05
06:30 | 2022-10-05
05:00 | 2022-10-05
03:30 | 2022-10-05
09:45 | 2022-10-05
09:21 | 2022-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website