وزير الماليّة يُصدر قراراً... هذا مضمونه

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارا مدد بموجبه لغاية 17/10/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر آب 2022.

Advertisement