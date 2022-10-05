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لبنان

وزير الماليّة يُصدر قراراً... هذا مضمونه

Lebanon 24
05-10-2022 | 07:21
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أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل قرارا مدد بموجبه لغاية 17/10/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح عن رسم خروج المسافرين عن طريق الجو والبحر، ومهلة تأدية هذا الرسم عن شهر آب 2022.
 
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