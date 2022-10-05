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لبنان

حجار من صيدا: نعمل على تخفيف معاناة الناس

Lebanon 24
05-10-2022 | 05:58
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 زار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار بلدية صيدا، وكان في استقباله رئيس البلدية بالتكليف نائب الرئيس إبراهيم البساط في حضور مدير خلية إدارة الأزمات والكوارث عضو المجلس البلدي المهندس مصطفى حجازي. ورافق الوزير الحجار مدير "مؤسسة معروف سعد الثقافية الإجتماعية الخيرية" وائل القبرصلي ونجيب شعيب.
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واستمع الحجار لعرض مفصل من البساط حول إحتياجات المدينة ومنطقتها، لا سيما في الشؤون الإجتماعية والبيئية والصحية والتربوية وغيرها من القضايا.

وبعد اللقاء قال الحجار: "زيارتي اليوم هي استطلاعية أساسها اجتماعي لفهم المعاناة التي تعيشها منطقة صيدا المدينة والجوار، وسأزور كل فاعليات المدينة لفهم المشاكل التي تواجه المدينة ومنطقتها للتخفيف عنها".
 
 
وتابع: "صحيح اننا في مرحلة انتقالية ولكن الهم الاساسي هو فهم المشاكل وتحديدها للتعاون بين المرجعيات، خصوصا البلدية لتخفيف معاناة الناس على المستوى الاجتماعي بالتعاون مع باقي الوزارات، لنستطيع الحد من المشاكل الاخرى على صعيد النفايات والصحة والتربية وغيرها".

ونوه الحجار بما قامت به بلدية صيدا ونائبيها وفاعلياتها "في التصدي لملف النفايات ضمن "مبادرة صيدا تواجه"، معتبرا أن "توحيد الجهود مطلوب من الجميع لمواجهة كل الصعاب في ظل الظروف الحساسة التي يمر بها وطننا الحبيب لبنان".

وعن التطورات في ملفي إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة، قال: "هذا الموضوع لا يعنيني مباشرة، سواء الرئاسي او الحكومي، فهذا شأن قانوني ودستوري، والذي يؤلف الحكومة هو دولة الرئيس وفخامة الرئيس، وهما يعملان على الموضوع، وحين تبصر النور فنحن جاهزون لأي خيار. وبالنسبة الى الاستحقاق الرئاسي فهذا الملف عند مجلس النواب وانتم في صيدا ممثلون بنائبين".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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