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لبنان

شروف زار قاسم: تأكيد العلاقة الاستراتيجية مع الحزب الديموقراطي

Lebanon 24
05-10-2022 | 08:09
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زار الأمين العام لـ "الحزب الديموقراطي" اللبناني وسام شروف، نائب الامين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، وتم التداول في التطورات السياسية الراهنة، بدءا من رئاسة الجمهورية والحاجة لإنتخاب رئيس جامع لكل اللبنانيين، مرورا بأهمية تشكيل الحكومة منعا لأي إلتباس في موضوع الصلاحيات، وصولا إلى ملف الترسيم وأبعاده الايجابية على الوضع الاقتصادي العام في البلاد.
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وهنأ الشيخ قاسم شروف بمنصبه الجديد، وأكد "العلاقة المتينة والاستراتيجية مع الحزب الديموقراطي اللبناني برئاسة طلال أرسلان".
 
 
من جهته، أشاد شروف بدور المقاومة، مؤكدا "العلاقة الاستراتيجية معها والتواصل مع جميع المكونات اللبنانية للوصول إلى حلحلة كل الأمور العالقة والعمل للخروج من هذا الوضع الاقتصادي المتردي، والوقوف إلى جانب الناس في حاجاتهم اليومية".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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