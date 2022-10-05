هل حصلت النائبة سينتيا زرازير على المال بعد خروجها من "بنك بيبلوس"؟

قالت محامية النائبة سينتيا زرازير "حصلنا على المبلغ الذي تحتاجه زرازير بغضّ النظر عن قيمته"، وأضافت أنّ "المصرف كان يضغط لتوقيعها على ورقة بشأن عدم الإفصاح عمّا حصل".

هنا وكانت زرازير خرجت من مصرف "بنك بيبلوس" بعد ظهر اليوم، وقالت: "أنا مودعة ومواطنة جئت للمطالبة بحقّي". لقراءة هذا الخبر الرجاء الضغط