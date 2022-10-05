هل تعود المصارف إلى الإضراب؟

قال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج للـ"أم تي في" "لن نعود إلى الإضراب، فهو ليس الهدف، إنّما هدفنا هو تأمين الحماية للعاملين والمتواجدين داخل المصارف".

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