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لبنان

هل تعود المصارف إلى الإضراب؟

Lebanon 24
05-10-2022 | 08:34
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قال رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج للـ"أم تي في" "لن نعود إلى الإضراب، فهو ليس الهدف، إنّما هدفنا هو تأمين الحماية للعاملين والمتواجدين داخل المصارف".
 
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