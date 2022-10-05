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لبنان

شقير بحث وسفير إسبانيا في تعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي

Lebanon 24
05-10-2022 | 08:43
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إستقبل رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير اليوم في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، سفير إسبانيا خيسوس سانتوس إغوادو، في حضور رئيس مجلس رجال الأعمال اللبناني - الإسباني طلال زهر. وتم البحث في سبل تنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين.
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ورحب شقير بالسفير إغوادو، وأكد قوة علاقات الصداقة بين البلدين، مشددا على "ضرورة تعزيز التعاون الإقتصادي الثنائي لا سيما بين القطاع الخاص في البلدين"، مثنيا في الوقت نفسه على "إهتمام إسبانيا في تفعيل عمل إتحاد غرف البحر المتوسط (أسكامي) الذي يشكل لبنان عضوا أساسيا وفاعلا فيه".
 
بدوره، نوه السفير إغوادو بالعلاقات التي تربط إسبانيا بلبنان، مؤكدا "إهتمام بلاده بتنمية التعاون الإقتصادي الثنائي من بوابة القطاع الخاص في البلدين".

واتفق الجانبان على عقد لقاء يجمع السفير إغوادو والهيئات الإقتصادية للبحث في الخطوات المطلوبة لتنمية العلاقات الإقتصادية الثنائية.
 
كما قدم شقير للسفير الإسباني كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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