مخابرات الجيش داهمت "سنتر" وأوقفت 3 سوريين... إليكم ماذا ضبطت بحوزتهم

أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ قوة من مخابرات الجيش داهمت "سنتر" تجاري على طريق بعلبك الدولية، في محلة التل الابيض، وأوقفت 3 سوريين، وضبطت بحوزتهم رشاشاً من نوع "كلاشينكوف"، بالإضافة إلى عملة مزورة وكمية من حشيشة الكيف.

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