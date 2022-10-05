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لبنان

مخابرات الجيش داهمت "سنتر" وأوقفت 3 سوريين... إليكم ماذا ضبطت بحوزتهم

Lebanon 24
05-10-2022 | 09:11
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ قوة من مخابرات الجيش داهمت "سنتر" تجاري على طريق بعلبك الدولية، في محلة التل الابيض، وأوقفت 3 سوريين، وضبطت بحوزتهم رشاشاً من نوع "كلاشينكوف"، بالإضافة إلى عملة مزورة وكمية من حشيشة الكيف.
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