الجميّل: سنستكمل المشاورات لوضع استراتيجية تساهم بانتخاب رئيس قادر على معالجة مشاكلنا

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أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أننا نريد رئيسًا لديه الجرأة ليضع الملفات على الطاولة ويعالجها مع كل اللبنانيين، رئيسًا حائزًا على احترام الجميع وقادرًا على الإتيان بالجميع إلى الطاولة للبحث بحلول جذرية لمشاكلنا ومطالبنا.الجميّل وبعد لقاء كتلة الكتائب التي ضمت الى رئيس الحزب النائبان: الدكتور سليم الصايغ ونديم الجميّل النواب، كتلة الاعتدال الوطني المؤلفة من النواب: وليد البعريني، محمد سليمان، أحمد الخير وسجيع عطية وأمين السر النائب السابق هادي حبيش في مكتب تكتل "الإعتدال الوطني" مكتب كتلة الاعتدال الوطني في الصيفي استهلّ كلامه بالقول: "تحدثنا بما يجمعنا وخصوصًا محاولة وضع استراتيجية مشتركة للانتخابات الرئاسية التي ستقرّر مصير البلد ومصير اللبنانيين في السنوات الستّ المقبلة، لافتًا إلى أننا اكتشفنا في السنوات الستّ الماضية أهمية الرئاسة إيجابًا أو سلبًا، من هنا يهمنا في السنوات المقبلة وصول رئيس يعالج المشاكل ولا يؤجّلها ويدوّر الزوايا ويؤخّرنا سنوات جديدة لنكتشف بعد 6 سنوات أن مشاكلنا ما تزال هي نفسها".وشدّد الجميّل على أننا نريد رئيسًا لديه الجرأة ليضع الملفات على الطاولة ويعالجها مع كل اللبنانيين، رئيسًا حائزًا على احترام الجميع وقادرًا على الإتيان بالجميع الى الطاولة للبحث بحلول جذرية لمشاكلنا الوطنية، بدءًا باستعادة السيادة والإصلاحات الضرورية، رئيسًا يعيد الثقة إلى اللبنانيين لأن هذا مصيري لمستقبل لبنان، وهو ما نحاول بحثه مع أصدقائنا في تكتل الاعتدال الوطني الذين اكتشفنا في خلال عملنا النيابي أننا نلتقي وإياهم في الكثير من المسائل.وتابع: "اليوم اكتشفنا أنه حتى في موضوع الرئاسة لدينا مقاربة شبيهة جدًا، وسنستكمل التواصل مع كل الأفرقاء وكل الكتل التي نتشارك وإياها الهمّ نفسه لنساهم معًا بانتخاب رئيس يعطي أملا للبنانيين ويوقف الهجرة ويجعلنا نحلم بلبنان الذي يحب أن يعيش فيه اللبنانيون بكرامتهم ولا يضطرون لاقتحام المصارف والقيام بأعمال لم يقوموا بها سابقًا ليحيوا حياة لائقة ويؤمّنوا الطبابة وأقساط المدارس والجامعات لأبنائهم.وأردف رئيس الكتائب: "قلبنا على لبنان وعلى اللبنانيين وبالنسبة إلينا هذه الخطة أساسية لنحافظ على مجتمعنا وناسنا ومن نحبّهم في هذا البلد".وردًا على سؤال عن الأسماء قال الجميّل: "ما يهمنا هو استراتيجية المعركة، ففي المرة السابقة كانت الجلسة سريعة ولم نستكمل المشاورات بين بعضنا البعض للوصول الى مقاربة واحدة وهو ما يجب القيام به للجلسة المقبلة، من هنا سنكثف اتصالاتنا مع كل الكتل والأصدقاء ومع النائب ميشال معوّض والقوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي والتغييريين والخيارات مفتوحة فلا تهمّ الأسماء بل ما يخلّص البلد، وكل ما ينقذ البلد سنقوم به".وختم الجميّل: "المطلوب استراتيجية توصلنا إلى رئيس قادر على معالجة مشاكلنا فهذا الأساس بالنسبة إلينا مع كل الضغوطات التي يعاني منها اللبنانيون ومن واجبنا التفتيش عن حلول للوصول الى نتائج ملموسة."النائب السابق هادي حبيش أشار عقب اللقاء إلى أن الإجتماع كان إيجابيًا وهدفنا مشترك، ألا وهو انتخاب رئيس جديد للجمهورية قادر على إنقاذ البلاد.أضاف: "سنلتقي مُجدداً ونعمل على وضع استراتيجية لانتخاب رئيس جديد وقد بحثنا اليوم في عدد من النقاط التي تُقرّب وجهات النظر".