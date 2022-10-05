برو استقبل بشاره أبي يونس وتسلم منه برنامجه الانتخابي للرئاسة

إستقبل النائب رائد برو، الـمرشح لرئاسة الجمهورية رئيس حزب "الإنقاذ البيئي" الـمهندس بشاره أبي يونس، مقدما برنامجه الانتخابي، في حضور رئيس تَحرير "مجلة العالـمية" فوزي عساكر وصاحب "راديو جوا" الاعلامي آغوب طوباليان.

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وجاءت الزيارة في سياق سلسلة من الزيارات السياسية التي يقوم بِها أبي يونس للفاعليات السياسية والدينية، تَمهيدًا للانتخابات الرئاسية.

وقال أبي يونس: "أنا مرشح مستقلّ وعلى مسافة واحدة من اللبنانيين بِجميع انتماءاتِهم السياسية والطائفية. لذلك، أنا منفتح على جميع الأحزاب والفاعليات السياسية الوطنية، إيـمانًا مني بالنسيج اللبناني الـمكوَّن من جميع التيارات".

واطلع النائب برو من أبي يونس على الخطوط العريضة لبرنامجه الرئاسي، ووعده بنقل أفكاره وبرنامجه إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله. كما جرى التداول بالأمور السياسية الراهنة.