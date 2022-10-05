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لبنان

حادثة إنتحار تهزّ الناقورة... هكذا أنهى شاب حياته!

Lebanon 24
05-10-2022 | 09:56
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أنّ الشاب الفلسطيني ع.ه، وعمره 36 عاماً من مخيّم الرشيديّة، أقدم على الإنتحار في الناقورة، بعدما تناول كمية كبيرة من السموم، فيما حضرت القوى الامنية إلى المكان.
 
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إنتحار

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