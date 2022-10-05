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لبنان

وزير الإقتصاد للمواطنين: لا تدفعوا الـ"TVA" الواردة على فواتير المولدات

Lebanon 24
05-10-2022 | 10:05
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صدر عن وزارة الإقتصاد البيان التالي:
 
استتباعاً للبيان الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يعود ويؤكد وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام عدم قانونية استيفاء ضريبة على القيمة المضافة في فواتير مولدات الكهرباء. وعليه، يطلب سلام من المواطنين عدم دفعها، وينبه اصحاب المولدات الى أنهم سيحالون الى النيابة العامة المالية في حال اصدار الفواتير مضافاً اليها TVA.
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