صدر عن وزارة الإقتصاد البيان التالي:

استتباعاً للبيان الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يعود ويؤكد وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام عدم قانونية استيفاء ضريبة على القيمة المضافة في فواتير مولدات الكهرباء. وعليه، يطلب سلام من المواطنين عدم دفعها، وينبه اصحاب المولدات الى أنهم سيحالون الى النيابة العامة المالية في حال اصدار الفواتير مضافاً اليها TVA.