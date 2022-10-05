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لبنان

ميقاتي رأس إجتماعاً جمركيّاً... ما الذي تناوله؟

Lebanon 24
05-10-2022 | 10:24
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رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إجتماعا بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي شارك فيه وزير المال يوسف الخليل، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد اسعد الطفيلي، وفد من الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير، مدير عام المالية جورج معراوي، مدير عام الجمارك ريمون خوري على رأس وفد من الجمارك. 
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وتم خلال اللقاء عرض وضع الادارة الجمركية وسبل تسهيل المعاملات الجمركية للتجار والصناعيين ومعالجة الثغرات التي طرأت اخيرا. وسيصار الى متابعة البحث في اجتماعات اخرى لايجاد الحلول المناسبة للمواضيع التي تم التطرق اليها. 
وزير العدل
كما إستقبل الرئيس ميقاتي وزير العدل هنري خوري وعرض معه شؤون وزارته.
 
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