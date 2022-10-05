Advertisement

لبنان

تسليم محمد ومحمود الصوص الى القوى الامنية في صيدا

Lebanon 24
05-10-2022 | 09:52
A-
A+
Doc-P-997435-638005894897622443.jpg
Doc-P-997435-638005894897622443.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سلمت عائلة الصوص في صيدا، ولديها محمد ومحمود الصوص، المتهمين بقتل الشاب محمد المحمد مكتوم القيد من وادي خالد في منطقة الهلالية شرق مدينة صيدا الشهر الفائت، الى فرع المعلومات في المدينة.
 
Advertisement
وقالت العائلة في بيان: "نحن عائلة محمد ومحمود الصوص كنا وما زلنا تحت سقف القانون، نأسف أشد الأسف على الحادثة التي حصلت في صيدا مع أولادنا وأدت الى مقتل أحد الأبرياء، وإننا نتقدم الى عائلة الفقيد وعشيرته وأقاربه بأحر التعازي سألين المولى أن يتغمده بواسع رحمته ، ونحن حرصا منا على إحقاق الحق وتهدئة النفوس، حيث أنه لا حق ولا حقيقة دون تحقيق ، نعلن أننا قد سلمنا ولدينا محمد ومحمود الصوص بواسطة وكيلهما القانوني الى فرع المعلومات في صيدا، كونه الجهة التي تضع يدها على التحقيق، وإننا نطالب بتحقيق عادل وشفاف ينصف المظلوم ويعطي كل ذي حق حقه، ولا خيار لدينا سوى الإحتكام للقضاء والقانون".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:30 | 2022-10-05
02:00 | 2022-10-05
14:06 | 2022-10-05
13:49 | 2022-10-05
13:27 | 2022-10-05
13:23 | 2022-10-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website