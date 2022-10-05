الراعي عرض الأوضاع مع سفير بريطانيا

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، سفير بريطانيا الجديد هاميش كاول في زيارة بروتوكولية تعارفية، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الراهنة.

Advertisement