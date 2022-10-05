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لبنان

الراعي عرض الأوضاع مع سفير بريطانيا

Lebanon 24
05-10-2022 | 11:05
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي، سفير بريطانيا الجديد هاميش كاول في زيارة بروتوكولية تعارفية، وكانت مناسبة لعرض الاوضاع الراهنة.
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مار بشارة بطرس الراعي

سفير بريطانيا

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